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Екатеринбург

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Публикации за 11.01.17

«Кожемяко перепутал»: Макаровский мост полностью закрывать не будут

«Кожемяко перепутал»: Макаровский мост полностью закрывать не будут

В администрации Екатеринбурга опровергли заявление Алексея Кожемяко о том, что Макаровский мост будут полностью закрывать во время реконструкции. Ограничения движения будут вводиться только на тех участках, на которых идут работы.

Напомним, первый замглавы администрации города Алексей Кожемяко в эфире «Открытой студии» рассказал, когда начнется реконструкция Макаровского моста и как будут проходить работы. Чиновник также отметил, что схемы движения по мосту будут зависеть от конкретного этапа работ, без полного перекрытия движения по мосту в ходе части работ не обойтись.

Однако, как выяснилось уже вечером, все не так страшно. В пресс-службе администрации города заявили, что Кожемяко в своей речи не так выразился, перепутал и на самом деле ни на одном из этапов реконструкции полностью мост закрывать не будут. Подробный график работ и схему перекрытий в мэрии пообещали предоставить в ближайшее время.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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