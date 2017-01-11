Новые «12 стульев», «Русалка» с шикарными костюмами и «Золушка» с фоторядом – что ждет театралов в начале 2017 года (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 11.01.17

Первые премьеры 2017 года в театрах Екатеринбурга запланированы на март-апрель. Впервые в России будут поставлены «12 стульев» в инсценировке Николая Коляды, а также сказка «Золушка» с необычным фоторядом, опера «Русалка» в «чешском» варианте и комедия по Островскому. График и описание первых премьер года – в обзоре NDNews.ru.

Едва закончилась новогодняя кампания, в театрах началась работа над первыми постановками 2017 года. Увидеть новые спектакли можно будет весной. Первая премьера в Екатеринбурге пройдет в Театре драмы. 15 и 16 марта здесь покажут комедию по пьесе Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссер Анатолий Праудин предложил интересную интерпретацию пьесы. Как рассказали в театре, спектакль будет строиться на стыке разных моделей театра, разных восприятий. «Образно говоря, в этой постановке найдется место и авангарду подвальной труппы, и академичности Малого театра», – пояснил директор театра Алексей Бадаев.

Также в марте состоится премьера новой «Золушки» в Театре юного зрителя. Репетиции еще не начались, но известно, что «Золушку» поставят по классической инсценировке Шварца, которую покажут 24 марта. Как рассказали NDNews.ru в театре, классическая инсценировка не означает, что спектакль будет скучным.

«Мы делаем этот спектакль в партнерстве с известным в Екатеринбурге фотографом Александром Ежъ Осиповым. С его помощью будем подогревать зрительский интерес – планируем тематическую художественную фотосессию с героями спектакля, а также вести регулярные фотохроники подготовки спектакля. Задействуем все технические возможности сцены, спектакль получится красивым, – рассказали в пресс-службе ТЮЗа. – По словам режиссера Дмитрия Касимова, это будет с одной стороны весьма классический, а с другой – довольно ироничный спектакль. Будет и мораль для современных детей. Сегодня многие не хотят ничего делать, надеясь на чудо, но сказка учит: чтобы чудо произошло, нужно и постараться».

«Коляда-театр» уже сегодня полным составом уезжает на большие гастроли в Москву, где артисты пробудут до конца января. Сразу по возвращении начнутся репетиции спектакля «12 стульев». Постановок по Ильфу и Петрову в Екатеринбурге сейчас нет, как не было и в последние годы, поэтому не исключено, что похождения Остапа Бендера в театре вызовут настоящий ажиотаж. Правда, пока никаких подробностей Николай Коляда не раскрывает. Предполагается, что премьера состоится в конце марта, с точной датой режиссер пока не определился.

«Приеду, буду ставить «12 стульев», сейчас пишу инсценировку. Потом выпущу «Бурю» Шекспира, потом в начале мая поедем в город Метц во Францию на фестиваль «Пассаж» с «Ричардом Третьим». Потом фестиваль «Коляда-Plays», много заявок уже поступило – и из-за границы тоже. Потом отпуск», – кратко рассказал Николай Коляда о планах театра на вторую половину сезона.

Эскизы костюмов к балету «Жизель»

Артистам Оперного театра тоже временно не до премьер. В феврале театр – единственный из Екатеринбурга – поедет на фестиваль «Золотая маска». На главную театральную награду России претендует опера «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта». В Москву также повезут нашумевшую оперу «Пассажирка», но не в рамках премии. Столичные гастроли продлятся с 14 по 20 февраля. После возвращения артисты приступят к репетициям сразу двух спектаклей. Первой премьерой 2017 года станет классический балет «Жизель», первые зрители увидят постановку 7, 8, 9 апреля.

Художник из Петербурга Татьяна Ногинова уже представила эскизы костюмов к будущему спектаклю. Работая над их созданием, мастер вдохновлялась произведениями Ганса Гольбейна, Ван Дейка, творчеством прерафаэлитов, а также шедеврами английской, немецкой и итальянской живописи эпохи Возрождения. «Жизель» – вовсе не сказка, а леденящая душу история любви и предательства, подчеркнула Ногинова и пообещала уйти от общепринятых театральных стандартов, обратив внимание на романтический подтекст истории.

Фото – Ольги Керелюк, предоставлено пресс-службой Оперного театра

А 19 мая зрители Оперного театра увидят совершенно новую «Русалку». Оперу Дворжака в Екатеринбурге ставит чешская команда: режиссер – Томаш Пиларш, художник по декорациям – Павел Кодеда, художник по свету – Даниэль Тесар, художник по костюмам – Ивана Миклошкова.

«Дети воспринимают «Русалку» как сказочный сюжет, для взрослых же это история надежды и прощения. Я мечтаю создать на сцене волшебную фантасмагорию, окунуть публику в атмосферу чудесных превращений и подлинной красоты», – рассказал о грядущей премьере режиссер-постановщик Томаш Пиларш.

«Это одна из самых красивых опер мира, – отметил маэстро Оливер фон Дохнаньи. – Мы готовим спектакль для зрителей всех возрастов, чтобы они могли прийти в театр и сказать: как же нам это понравилось!».

В Музкомедии в апреле состоится премьера оперетты «Микадо». Задуманная театром постановка станет первой в Свердловской области и одной из очень немногих в России. Действие происходит в мифической Японии. Мифической – потому что Япония так же выдумана, как оффенбаховское Перу в «Периколе» или никогда на существовавшее Герцогство Герольштейнское. Изобретательный сюжет оперетты – классический пример иронического перевертыша – для российского зрителя практически не знаком. В Музкомедии представят произведение Гилберта&Салливана во всей полноте оригинала, сообщили NDNews.ru в пресс-службе театра. Музыка прозвучит в уникальной авторской аранжировке, предоставляемой обществом «Гилберт&Салливан» Великобритании.

И, наконец, в Театре кукол первая премьера года назначена только на 1 июня – детям покажут сказку «Халиф Аист». Но в феврале артисты традиционно устроят «Роскошное безумие в Валентинов день». Это праздничная программа для взрослых, в основе которой театральное дефиле в лучших костюмах из спектаклей, а также танцевальные и вокальные номера. В этом году «Роскошное безумие» пройдёт 11, 12 и 14 февраля.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=sh_wjtZY7Oc&rel=0">Video</a> Дефиле в кукольном театре

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.01.17

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