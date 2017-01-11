«Первичка» или «высокие технологии»: в Госдуме снова делят средства Фонда ОМС

Публикации за 11.01.17

Сегодня в Государственной думе РФ рассмотрят в первом чтении законопроект группы депутатов, касающийся финансирования высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) из средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как передает корреспондент NDNews.ru, авторы документа предлагают отменить принятое в 2014 году решение о финансировании ВМП из средств Фонда ОМС, а также прекратить передачи дотации из Фонда ОМС на сбалансированность федерального бюджета. Правительство уже выразило свое негативное отношение к проекту, однако, по мнению экспертов, проблема существует.

В пояснительной записке авторов законопроекта говорится, что общая сумма изъятия средств из Фонда ОМС на ВМП и дотации бюджету в 2016 году составила 187,9 млрд рублей. «В результате финансовых манипуляций расходы на здравоохранение из года в год неуклонно сокращаются и в 2016 году составят всего 3,5% от валового внутреннего продукта. Это существенно ниже допустимой нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения (4,5% от ВВП)… Все более обостряется проблема доступа к бесплатной качественной и своевременной медицинской помощи. В поликлиниках не хватает терапевтов, наблюдается хронический недостаток врачей-специалистов, снижается качество предоставляемой медицинской помощи. Растут очереди за номерками. Одновременно с этим граждан все настойчивей призывают участвовать в софинансировании медицинских услуг», – указывают авторы законопроекта, среди которых депутат Оксана Дмитриева.

Правительство РФ дало на законопроект отрицательное заключение. В нем говорится, что выделение бюджетных средств на новые расходные обязательства (в частности, ВМП) возможно лишь при внесении соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет. Оксана Дмитриева и ее соавторы в сопутствующих материалах к законопроекту таких источников не указали. Законопроект рекомендуется отклонить. Как показывает практика, отрицательное заключение правительства практически всегда приводит к тому, что законопроект отклоняет и думское большинство.

Тем не менее, вопрос финансирования здравоохранения и на федеральном, и на региональном уровнях остается острым. Как прокомментировал NDNews.ru председатель комитета по соцполитике Свердловского заксобрания Вячеслав Погудин, вопрос не в том, из какого источника предусматривается финансирование, а в его достаточности и эффективном распределении. «Раз уж мы пошли по пути единого источника финансирования здравоохранения, значит, должны финансироваться и первичная помощь, и стационары, и ВМП. Видимо, авторы этого законопроекта считают, что из-за расходов на ВМП страдает первичная помощь, и получается такой «тришкин кафтан», но и то, и другое – неотъемлемая часть помощи людям», – отметил Погудин. Депутат также напомнил, что в Свердловской области действует достаточно много медицинских учреждений, которые оказывают некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования – например, Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр Владислава Тетюхина, Госпиталь ветеранов войн на Широкой Речке, МНТК «Микрохирургия глаза» и другие.

Рассмотрение законопроекта состоится сегодня в Госдуме после 16:00 по московскому времени, докладчиком выступит свердловский депутат Александр Петров.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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