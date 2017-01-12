Пропавший из Центра социальной защиты мальчик нашелся у дальних родственников

Публикации за 12.01.17

Пропавший 10 января из Центра соцпомощи 10-летний Ваня Юрченко нашелся живым и здоровым у своих дальних родственников.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сначала мальчик сбежал из Центра к своим близким, которые проживали в частном доме Ленинского района. Однако, добравшись до места, подросток увидел, что там уже никто не живет. Тогда он обратился за помощью к соседям, а те, в свою очередь, связались с родственниками Вани, которые вскоре приехали и забрали его. Семейная пара, его дальние родственники, позвонили в полицию и сообщили, что мальчик нашелся и с ним все в порядке.

В настоящее время муж и жена, воспитывающие троих детей, оформляют документы для усыновления Ивана. А пока мальчика вернули в Центр социальной помощи. К счастью, во время отсутствия в отношении Вани противоправных действий совершено не было.

Напомним, 10 января Иван ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» на улице Байкальской, 37а.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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