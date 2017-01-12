NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

Пропавший из Центра социальной защиты мальчик нашелся у дальних родственников

Пропавший из Центра социальной защиты мальчик нашелся у дальних родственников

Пропавший 10 января из Центра соцпомощи 10-летний Ваня Юрченко нашелся живым и здоровым у своих дальних родственников.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сначала мальчик сбежал из Центра к своим близким, которые проживали в частном доме Ленинского района. Однако, добравшись до места, подросток увидел, что там уже никто не живет. Тогда он обратился за помощью к соседям, а те, в свою очередь, связались с родственниками Вани, которые вскоре приехали и забрали его. Семейная пара, его дальние родственники, позвонили в полицию и сообщили, что мальчик нашелся и с ним все в порядке.

В настоящее время муж и жена, воспитывающие троих детей, оформляют документы для усыновления Ивана. А пока мальчика вернули в Центр социальной помощи. К счастью, во время отсутствия в отношении Вани противоправных действий совершено не было.

Напомним, 10 января семье и детям «Отрада» на улице Байкальской, 37а.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.01.17

12 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Кожемяко перепутал»: Макаровский мост полностью закрывать не будут. / Белые черви снова появились в водопроводной воде (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter