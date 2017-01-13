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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Екатеринбургские единороссы начали набор кандидатов в кандидаты в депутаты

Екатеринбургские единороссы начали набор кандидатов в кандидаты в депутаты

У екатеринбургских единороссов началась подготовка к предварительному голосованию по выборам кандидатов на довыборы в городскую думу.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР, подать заявление желающие могут с 13 по 18 января в региональном исполкоме на улице Розы Люксембург, 7. В заявлении претендент должен указать, что не является членом никакой другой партии, не имеет иностранного гражданства, в случае победы на праймериз обязуется выдвинуть свою кандидатуру от «Единой России», а в случае проигрыша – не выдвигаться ни от какой другой партии или самовыдвиженцем.

В самом голосовании, которое состоится в период 23-25 января, будут принимать участие члены партии и участники иных общественных объединений (за исключением иных политических партий), утвержденные оргкомитетом в качестве выборщиков.

Напомним, 19 марта в Екатеринбурге состоятся довыборы в городскую думу по двум округам – Кировскому и Орджоникидзевскому. Пока своих кандидатов выдвинула только Российская партия пенсионеров за справедливость, также в каждом из двух округов о своем намерении участвовать в выборах избирком уведомили по одному самовыдвиженцу.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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