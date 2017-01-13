Родителей екатеринбургских первоклашек научат пользоваться порталом госуслуг (АДРЕСА, ИНСТРУКЦИЯ)

Публикации за 13.01.17

В этом году родители, отправляющие детей в первый класс, смогут научиться, как записать ребенка в школы через портал госуслуг. Мастер-классы пройдут в библиотеках и будут бесплатными.

Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга в эти выходные организует обучение по работе с порталом госуслуг по записи детей в первый класс. Обучение бесплатное, родителей просят брать с собой документы, необходимые для регистрации на госуслугах. «Во время мастер-классов сотрудники библиотек помогут родителям зарегистрироваться на портале и познакомят с правилами и условиями записи ребенка в первый класс. Кроме того, участники мастер-класса узнают, как на сайте Управления образования Администрации города Екатеринбурга найти подходящую школу, и какой пакет документов необходимо собрать для записи ребенка в первый класс», – сообщается на сайте мэрии города.

Мастер-классы будут проходить в субботу и воскресенье, 14 и 15 января 2017 года, в 15:00 сразу в нескольких библиотеках города:

Суббота, 14 января 2017 года:

– Центральная городская библиотека имени А. И. Герцена (улица Чапаева, 5, телефон для справок +7 (343) 257-84-07);

– библиотека имени К. Г. Паустовского (улица Белореченская, 26, телефон для справок +7 (343) 233-71-15);

– библиотека № 7 (улица Фролова, 29, телефон для справок +7 (343) 373-44-37);

– библиотека № 9 (улица Студенческая, 3, телефон для справок +7 (343) 341-26-09);

– библиотека имени Н. В. Гоголя (проспект Седова, 30, телефон для справок +7 (343) 366-16-23);

– библиотека № 14 (улица Свердлова, 25, телефон для справок +7 (343) 370-20-03);

– библиотека № 17 (проспект Ленина, 70, телефон для справок +7 (343) 374-23-35);

– библиотека № 40 (улица Старых Большевиков, 18, телефон для справок +7 (343) 352-11-61);

– библиотека № 42 (улица Шефская, 96, телефон для справок +7 (343) 333-72-74).

Воскресенье, 15 января 2017 года:

– городской библиотечный информационный центр (улица Антона Валека, 12 (вход с улицы Маршала Жукова), телефон для справок +7 (343) 358-18-81);

– библиотека № 15 (улица Билимбаевская, 33, телефон для справок +7 (343) 322-81-70);

– библиотека имени А. П. Чехова (улица Малышева, 128, телефон для справок +7 (343) 374-35-11);

– библиотека имени А. М. Горького (улица Ильича, 20, телефон для справок +7 (343) 338-38-97);

– библиотека № 31 (переулок Ремесленный, 7, телефон для справок +7 (343) 256-49-03).

Напомним, запись детей в первый класс по прописке стартует 1 февраля. И традиционно у части родителей начинаются проблемы с записью через портал госуслуг – отчасти потому что портал «падает», не справляясь с нагрузкой, отчасти из-за того, что взрослые не могут разобраться, как правильно подать документы по Сети. NDNews.ru ранее публиковал подробную инструкцию.

Для того чтобы гарантированно подать документы по Сети, нужно выполнить несколько нехитрых действий.

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте госуслуг. Сделать это лучше заранее – регистрацию нужно подтверждать оффлайн. Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС подойти в офис «Ростелекома» на 8 Марта, 8б, либо через городские МФЦ.

Шаг 2. Уточнить, в какую школу вас примут по прописке. Прием не по прописке начнется с 1 июля. Проверить это можно здесь.

Шаг 3. Сесть перед компьютером с чашкой чая и ждать «часа Х»: услуга станет доступной ровно в 00:00 1 февраля.

Здесь есть пара важных моментов. Во-первых, заранее создавать черновики бессмысленно – система их просто не примет, все равно все данные придется набивать после полуночи. Во-вторых, подавать заявление необходимо именно через компьютер – в мобильной версии портала (для смартфонов, планшетов и т.д.) эта опция пока не реализована.

Шаг 4. Если все-таки какие-то проблемы с сайтом возникнут, пробовать еще раз. До 9 часов утра времени будет достаточно.

Шаг 5. Не забыть в течение 5 дней в удобное рабочее время подать в школу документы, необходимые для зачисления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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