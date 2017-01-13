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Екатеринбург

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Публикации за 13.01.17

Родителей екатеринбургских первоклашек научат пользоваться порталом госуслуг (АДРЕСА, ИНСТРУКЦИЯ)

Родителей екатеринбургских первоклашек научат пользоваться порталом госуслуг (АДРЕСА, ИНСТРУКЦИЯ)

В этом году родители, отправляющие детей в первый класс, смогут научиться, как записать ребенка в школы через портал госуслуг. Мастер-классы пройдут в библиотеках и будут бесплатными.

Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга в эти выходные организует обучение по работе с порталом госуслуг по записи детей в первый класс. Обучение бесплатное, родителей просят брать с собой документы, необходимые для регистрации на госуслугах. «Во время мастер-классов сотрудники библиотек помогут родителям зарегистрироваться на портале и познакомят с правилами и условиями записи ребенка в первый класс. Кроме того, участники мастер-класса узнают, как на сайте Управления образования Администрации города Екатеринбурга найти подходящую школу, и какой пакет документов необходимо собрать для записи ребенка в первый класс», – сообщается на сайте мэрии города.

Мастер-классы будут проходить в субботу и воскресенье, 14 и 15 января 2017 года, в 15:00 сразу в нескольких библиотеках города:

Суббота, 14 января 2017 года:

– Центральная городская библиотека имени А. И. Герцена (улица Чапаева, 5, телефон для справок +7 (343) 257-84-07);

– библиотека имени К. Г. Паустовского (улица Белореченская, 26, телефон для справок +7 (343) 233-71-15);

– библиотека № 7 (улица Фролова, 29, телефон для справок +7 (343) 373-44-37);

– библиотека № 9 (улица Студенческая, 3, телефон для справок +7 (343) 341-26-09);

– библиотека имени Н. В. Гоголя (проспект Седова, 30, телефон для справок +7 (343) 366-16-23);

– библиотека № 14 (улица Свердлова, 25, телефон для справок +7 (343) 370-20-03);

– библиотека № 17 (проспект Ленина, 70, телефон для справок +7 (343) 374-23-35);

– библиотека № 40 (улица Старых Большевиков, 18, телефон для справок +7 (343) 352-11-61);

– библиотека № 42 (улица Шефская, 96, телефон для справок +7 (343) 333-72-74).

Воскресенье, 15 января 2017 года:

– городской библиотечный информационный центр (улица Антона Валека, 12 (вход с улицы Маршала Жукова), телефон для справок +7 (343) 358-18-81);

– библиотека № 15 (улица Билимбаевская, 33, телефон для справок +7 (343) 322-81-70);

– библиотека имени А. П. Чехова (улица Малышева, 128, телефон для справок +7 (343) 374-35-11);

– библиотека имени А. М. Горького (улица Ильича, 20, телефон для справок +7 (343) 338-38-97);

– библиотека № 31 (переулок Ремесленный, 7, телефон для справок +7 (343) 256-49-03).

Напомним, запись детей в первый класс по прописке стартует 1 февраля. И традиционно у части родителей начинаются проблемы с записью через портал госуслуг – отчасти потому что портал «падает», не справляясь с нагрузкой, отчасти из-за того, что взрослые не могут разобраться, как правильно подать документы по Сети. .

Для того чтобы гарантированно подать документы по Сети, нужно выполнить несколько нехитрых действий.

Шаг 1. Зарегистрироваться на сайте госуслуг. Сделать это лучше заранее – регистрацию нужно подтверждать оффлайн. Для этого необходимо с паспортом и СНИЛС подойти в офис «Ростелекома» на 8 Марта, 8б, либо через городские МФЦ.

Шаг 2. Уточнить, в какую школу вас примут по прописке. Прием не по прописке начнется с 1 июля. Проверить это можно .

Шаг 3. Сесть перед компьютером с чашкой чая и ждать «часа Х»: услуга станет доступной ровно в 00:00 1 февраля.

Здесь есть пара важных моментов. Во-первых, заранее создавать черновики бессмысленно – система их просто не примет, все равно все данные придется набивать после полуночи. Во-вторых, подавать заявление необходимо именно через компьютер – в мобильной версии портала (для смартфонов, планшетов и т.д.) эта опция пока не реализована.

Шаг 4. Если все-таки какие-то проблемы с сайтом возникнут, пробовать еще раз. До 9 часов утра времени будет достаточно.

Шаг 5. Не забыть в течение 5 дней в удобное рабочее время подать в школу документы, необходимые для зачисления.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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