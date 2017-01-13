В Москве задержан претендент на место Шакро Молодого – выходец с Урала (ФОТО) / Оперативники МУРа накрыли сходку воров

Публикации за 13.01.17

В Москве накрыли сходку воров в законе, на которой должны были выбрать преемника Шакро-молодого – впервые на место признанного лидера преступного мира претендует славянин – выходец из Свердловской области.

Как сообщает «Прайм-крайм», вчера на Комсомольском проспекте сотрудниками Московского уголовного розыска пресечена встреча воров в законе, принадлежащих к верхушке воровского мира.

В ресторане «Батони», где верховные «законники» присели обсудить свои насущные дела, нагрянувшие оперативники застали всю колоду преступных королей: 51-летнего Пичугу, его 44-летнего неразлучного товарища Воскреса Васю, а также двух московских старожилов с тбилисскими корнями: 62-летнего Гию Длинного и 57-летнего Паату Маленького.

Задержанные являются признанными авторитетами, условно представляющими славянскую и грузинскую воровские диаспоры в Москве и, соответственно, во всей России

Life.ru со ссылкой на свои источники сообщает: задержанные сообщили полицейским, что собрались поздравить друг друга с прошедшими праздниками. Источники издания добавили, что на воровской сходке решался вопрос, кто займет место арестованного в 2016 году Шакро Молодого. «Впервые за историю российского криминалитета «королем воров» может стать представитель славян», – рассказал источник издания.

Оперативники считают, что возможен еще один вариант: славяне и кавказцы создадут коалиционное управление: «Формальным лидером будет назначен представитель славянского крыла, а его советниками станут ставленники от кавказских кланов».

Сам Шакро не в восторге от событий на воле. Он уже дал понять людям из своего клана и оппонентам, что способен контролировать ситуацию из СИЗО и колонии, и проводить никаких выборов не нужно.

Пичуга начал криминальную карьеру в Коми, пройдя путь от обычного хулигана до вора в законе. На данный момент он имеет семь судимостей. В 90-е годы по рекомендации грузинского вора в законе Эдишера Стуруа его «короновали» и назначили «смотрящим» по Коми. В 98-м он вместе с соратниками у сыктывкарского клуба «Даймон» до полусмерти избил трех человек, отрезав одному из них ухо. После убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) в 2009 году Пичуга стал лидером российского криминального крыла. От преследования правоохранительных органов он долгое время скрывался на Украине.

Отметим, что Пичугин – выходец из Свердловской области. Он родился в поселке Азанка Тавдинского района.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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