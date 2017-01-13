NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.01.17

В Москве задержан претендент на место Шакро Молодого – выходец с Урала (ФОТО) / Оперативники МУРа накрыли сходку воров

В Москве задержан претендент на место Шакро Молодого – выходец с Урала (ФОТО) Оперативники МУРа накрыли сходку воров

В Москве накрыли сходку воров в законе, на которой должны были выбрать преемника Шакро-молодого – впервые на место признанного лидера преступного мира претендует славянин – выходец из Свердловской области.

Как сообщает «Прайм-крайм», вчера на Комсомольском проспекте сотрудниками Московского уголовного розыска пресечена встреча воров в законе, принадлежащих к верхушке воровского мира.

В ресторане «Батони», где верховные «законники» присели обсудить свои насущные дела, нагрянувшие оперативники застали всю колоду преступных королей: 51-летнего Пичугу, его 44-летнего неразлучного товарища Воскреса Васю, а также двух московских старожилов с тбилисскими корнями: 62-летнего Гию Длинного и 57-летнего Паату Маленького.

Задержанные являются признанными авторитетами, условно представляющими славянскую и грузинскую воровские диаспоры в Москве и, соответственно, во всей России

Life.ru со ссылкой на свои источники сообщает: задержанные сообщили полицейским, что собрались поздравить друг друга с прошедшими праздниками. Источники издания добавили, что на воровской сходке решался вопрос, кто займет место арестованного в 2016 году Шакро Молодого. «Впервые за историю российского криминалитета «королем воров» может стать представитель славян», – рассказал источник издания.

Оперативники считают, что возможен еще один вариант: славяне и кавказцы создадут коалиционное управление: «Формальным лидером будет назначен представитель славянского крыла, а его советниками станут ставленники от кавказских кланов».

Сам Шакро не в восторге от событий на воле. Он уже дал понять людям из своего клана и оппонентам, что способен контролировать ситуацию из СИЗО и колонии, и проводить никаких выборов не нужно.

Фото Пичуга начал криминальную карьеру в Коми, пройдя путь от обычного хулигана до вора в законе. На данный момент он имеет семь судимостей. В 90-е годы по рекомендации грузинского вора в законе Эдишера Стуруа его «короновали» и назначили «смотрящим» по Коми. В 98-м он вместе с соратниками у сыктывкарского клуба «Даймон» до полусмерти избил трех человек, отрезав одному из них ухо. После убийства вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик) в 2009 году Пичуга стал лидером российского криминального крыла. От преследования правоохранительных органов он долгое время скрывался на Украине.

Отметим, что Пичугин – выходец из Свердловской области. Он родился в поселке Азанка Тавдинского района.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

Родителей екатеринбургских первоклашек научат пользоваться порталом госуслуг (АДРЕСА, ИНСТРУКЦИЯ). / Стоимость проезда в екатеринбургском транспорте повышена до 28 рублей. / Екатеринбургские единороссы начали набор кандидатов в кандидаты в депутаты.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter