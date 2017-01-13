Первоуральцы отказались от партийных списков на выборах в гордуму

Публикации за 13.01.17

В Первоуральске инициировано внесение в городской устав изменений, которыми будут упразднены выборы депутатов местной думы по партийным спискам.

Как сообщает пресс-служба гордумы, вчера вечером состоялись публичные слушания, на которых граждане одобрили изменения в Устав, касающиеся как непосредственно системы выборов, так и количества депутатов Первоуральской городской Думы. После истечения срока полномочий действующей думы представительный орган муниципалитета будет состоять из 25 депутатов, избранных по одномандатным округам. Действующая дума избрана по смешанному принципу: 14 депутатов – по округам, 14 – по партийным спискам.

Окончательное решение по внесению изменений в Устав городского округа предстоит принять депутатам на очередном заседании Первоуральской городской думы.

Отметим, что выборы новой думы в Первоуральске состоятся уже этой осенью.

Кроме Первоуральска, смешанная система выборов в гордуму пока сохраняется только в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каменск-Уральский, в котором выборы местной думы состоялись прошлой осенью, отказался от смешанной системы в 2015 году.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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