NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 13.01.17

Первоуральцы отказались от партийных списков на выборах в гордуму

Первоуральцы отказались от партийных списков на выборах в гордуму

В Первоуральске инициировано внесение в городской устав изменений, которыми будут упразднены выборы депутатов местной думы по партийным спискам.

Как сообщает пресс-служба гордумы, вчера вечером состоялись публичные слушания, на которых граждане одобрили изменения в Устав, касающиеся как непосредственно системы выборов, так и количества депутатов Первоуральской городской Думы. После истечения срока полномочий действующей думы представительный орган муниципалитета будет состоять из 25 депутатов, избранных по одномандатным округам. Действующая дума избрана по смешанному принципу: 14 депутатов – по округам, 14 – по партийным спискам.

Окончательное решение по внесению изменений в Устав городского округа предстоит принять депутатам на очередном заседании Первоуральской городской думы.

Отметим, что выборы новой думы в Первоуральске состоятся уже этой осенью.

Кроме Первоуральска, смешанная система выборов в гордуму пока сохраняется только в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Каменск-Уральский, в котором выборы местной думы состоялись прошлой осенью, отказался от смешанной системы в 2015 году.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 13.01.17

В Москве задержан претендент на место Шакро Молодого – выходец с Урала (ФОТО). Оперативники МУРа накрыли сходку воров. / Родителей екатеринбургских первоклашек научат пользоваться порталом госуслуг (АДРЕСА, ИНСТРУКЦИЯ). / Стоимость проезда в екатеринбургском транспорте повышена до 28 рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter