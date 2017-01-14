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Екатеринбург

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Публикации за 14.01.17

ФСБ задержала Никиту Мальцева, называемого основным поставщиком бойцов для разборок
Никита Мальцев

ФСБ задержала Никиту Мальцева, называемого основным поставщиком бойцов для разборок

Как стало известно NDNews.ru из собственных источников, в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали известного в определенных кругах деятеля Никиту Мальцева.

Эту информацию нашему агентству официально подтвердила пресс-секретарь УФСБ Кристина Легочная. По ее словам, дело возбуждено в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области по статье «Посредничество в передаче взятки». Более подробную информацию по данному делу представители ведомства пообещали подготовить к понедельнику.

На данный момент Мальцеву выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в СИЗО.

По данным источника NDNews.ru, взятка предназначалась неназванному сотруднику ГУ МВД по Свердловской области. В УФСБ эту информацию не комментируют.

Отметим, что сам Никита Мальцев позиционировал себя как протеже бывшего начальника ОБОП ГУ МВД по Свердловской области, ныне замруководителя уголовного розыска областного главка Константина Строганова. Впрочем, официальный представитель ГУ МВД Валерий Горелых эту информацию опроверг.

Никита Мальцев называл себя основателем клуба рукопашного боя «Храбр». Также его считают неофициальным поставщиком бойцов для «разборок», которые прошли, например, у ТЦ «Дирижабль» и в Цыганском поселке на улице Депутатской.

Екатеринбург, служба информации ИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.01.17

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