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Екатеринбург

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Публикации за 15.01.17

Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия

Точную причину смерти 9-месячной девочки, найденной с ожогами под батареей, назовут после вскрытия

В Екатеринбурге расследуется ЧП с 9-месячным ребенком – мертвой девочку обнаружила мать сегодня утром. Прибывшие эксперты выявили следы ожогов на теле ребенка, предварительно установлено, что ожоги получены после смерти. Трагедия произошла в Железнодорожном районе Екатеринбурга на съёмной квартире. Ребенок спал с матерью и ее сожителем на диване.

По словам женщины, между диваном и батареей была проложена подушка для страховки, однако утром младенец оказался мертвым под батареей со следами ожогов. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, судмедэксперт, который принимал участие в осмотре тела девочки на месте происшествия, сделал предварительное заключение, что ожоги ею получены уже после смерти. Криминальных следов не обнаружено, поэтому дело пока не возбуждено. О более точных причинах гибели станет известно после вскрытия.

Екатеринбург. Другие новости 15.01.17

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