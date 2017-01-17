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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

9-месячная девочка погибла от ожогов – предварительное заключение судмедэкспертов

9-месячная девочка погибла от ожогов – предварительное заключение судмедэкспертов

Напомним, трагедия случилась в минувшие выходные – . Тело младенца было покрыто ожогами. Прибывший судмедэксперт предположил, что они получены после смерти. По рассказам матери ребенка, дочь спала вместе с ней и ее сожителем на диване, между батареей и дочерью женщина клала подушку. Как ребенок попал под батарею, объяснить не могла.

Проведенное вчера судебно-медицинское исследование предварительно называет причиной смерти ребенка именно ожоги. Следственный отдел по Железнодорожному району СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 109, ч.1 «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования будет проведены дополнительные экспертизы, идет допрос свидетелей, запрашиваются дополнительные материалы по семье, в которой жила малышка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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