«Защитники Отечества» заявили о желании участвовать в довыборах в гордуму

Публикации за 16.01.17

Продолжается выдвижение кандидатов на довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Вслед за «пенсионерами» партийное собрание по выдвижению кандидатов провела местная ячейка Всероссийской политической партии «Защитники Отечества».

Как сообщили в горизбиркоме, было принято решение о выдвижении кандидатуры Кириллова Дмитрия Юрьевича (одномандатный избирательный округ № 14 – Орджоникидзевский).

Напомним, что кандидатам от непарламентских политических партий, так же, как кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, необходимо представить в Избирательную комиссию Екатеринбурга установленное количество подписей избирателей, проживающих в округах № 8 и № 14.

Парламентские партии пока своих кандидатов не выдвинули. «Единая Россия» в конце января намерена провести праймериз, на которых определятся имена будущих участников выборов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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