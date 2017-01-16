В праймериз ЕР будут участвовать соратник Володина и главред интернет-портала

Публикации за 16.01.17

В исполком свердловского отделения «Единой России» поданы заявления от двух будущих участников праймериз на довыборах в Екатеринбургскую гордуму. Оба они намерены бороться за кресло депутата от Орджоникидзевского одномандатного округа.

Как сообщили в пресс-службе партии, первый кандидат – главный редактор интернет-портала «Уралмаш-Эльмаш» Александр Евтушенко. Второй – бизнесмен Владимир Стругов, который руководит благотворительным фондом Игоря Володина – предыдущего депутата гордумы от Орджоникидзевского района. В сентябре Володин был избран депутатом областного заксо, после чего и были назначены довыборы.

Прием заявлений от единороссов продлится до 18 января, сами праймериз состоятся 23-25 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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