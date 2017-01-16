NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 16.01.17

В праймериз ЕР будут участвовать соратник Володина и главред интернет-портала

В праймериз ЕР будут участвовать соратник Володина и главред интернет-портала

В исполком свердловского отделения «Единой России» поданы заявления от двух будущих участников праймериз на довыборах в Екатеринбургскую гордуму. Оба они намерены бороться за кресло депутата от Орджоникидзевского одномандатного округа.

Как сообщили в пресс-службе партии, первый кандидат – главный редактор интернет-портала «Уралмаш-Эльмаш» Александр Евтушенко. Второй – бизнесмен Владимир Стругов, который руководит благотворительным фондом Игоря Володина – предыдущего депутата гордумы от Орджоникидзевского района. В сентябре Володин был избран депутатом областного заксо, после чего и были назначены довыборы.

Прием заявлений от единороссов продлится до 18 января, сами праймериз состоятся 23-25 января.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

ФСИН и ОНК проводят проверку по факту помещения в карцер Евгении Чудновец. / Гейзер посреди зимней улицы – несколько районов Серова в выходные остались без воды (ВИДЕО). / К битве за новую транспортную схему подключились депутаты и прокуратура.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter