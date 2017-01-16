На Крещение в Екатеринбурге оборудуют и освятят 9 купелей (СПИСОК)

Публикации за 16.01.17

Приходы Екатеринбургской епархии традиционно готовят купели для своих прихожан на праздник Крещения Господня. Всего в Екатеринбурге будут оборудованы и освящены 9 иорданей, которые будут ждать горожан в праздничную ночь с 18 на 19 января и на следующий день.

Екатеринбургская Епархия сегодня опубликовала список купелей, которые духовенство освятит перед Крещением Господним 18 и 19 января. Они располагаются в разных районах города для удобства прихожан. В Епархии подчеркивают: купели, освященные с благословения Екатеринбургской епархии, будут действовать без пожертований, то есть каждый желающий сможет окунуться в иордань бесплатно.

Итак, купели расположатся по адресам:

– приход храма «Большой Златоуст», ул. 8 Марта, 17 (искусственную купель оборудуют рядом с храмом);

– приход Благовещения Пресвятой Богородицы, район Академический, ул. Вильгельма де Геннина, 61 (искусственная купель (бассейн) будет оборудована рядом с храмом);

– храм апостолов Петра и Павла поселка Малый Исток, ул. Реактивная, 60/А (купель будет оборудована на водоеме поселка)

– храм преподобного Сергия, игумена Радонежского, поселок Большой Исток, ул. Ленина, 119а (купель будет оборудована на пруду в пос. Большой Исток)

– приход во имя святителя Николая, поселок Исток, ул. Механизаторов, 12а (купель будет оборудована силами института МЧС на оз. Огородное в пос. Исток)

– приход во имя святого равноапостольного великого князя Владимира, Екатеринбург, микрорайон Европейский, ул. Чкалова, 244 (купель будет оборудована на искусственном озере по адресу: ул. Двинская, 24 а, готовит УК «Европейский»)

– Воскресенский храм поселка Северка, Северка, ул. Стрелочников, 4 (купель будет оборудована на карьерном водоеме пос. Северка)

– Храм Рождества Христова, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4а ( купель будет оборудована на водоеме Калиновские разрезы)

– Храм Святой Троицы, поселок Шарташ, ул. Проезжая, 112 (купель будет оборудована силами ГУ МЧС по Свердловской области на озере Шарташ рядом с пожарной частью).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

В обсуждение екатеринбургской транспортной схемы включились областные депутаты. Задействуют глубоко погруженных. / Екатеринбургский ФК «Урал» всем составом улетел на Кипр. / Слепых мусульман из Екатеринбурга отправят изучать Коран ради профилактики экстремизма. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»