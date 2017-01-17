В резиновой шапочке и шерстяных носках: медики дали советы, как окунаться в прорубь

Публикации за 17.01.17

Медики Екатеринбурга дали советы горожанам как правильно окунаться в прорубь. Среди правил безопасности – не мочить голову, не выпивать и не окунаться с невылеченными кожно-венерическими заболеваниями.

Прежде чем погружаться в прорубь, рекомендуется убедиться в ее безопасности: купель у берега должна быть оборудована, лучше если будут дежурить спасатели. Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города, стоит заранее готовиться к обряду, непосредственно перед окунанием сделать разминку или пробежку.

Подходить к проруби стоит в удобной нескользкой обуви – в резиновых тапочках, например. Или заменить обувь на шерстяные носки. Окунаться стоит по шею, стараясь не мочить голову (хотя верующие обычно трижды окунаются с головой), не лишним будет надеть резиновую шапочку. Не стоит находиться в воде дольше одной минуты. После купания нужно вытереться махровым полотенцем и выпить горячий напиток с медом (но не горячительный, это как раз категорически нельзя делать).

Зимнее плавание противопоказано при следующих острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:

– воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

– сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий);

– центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит);

– периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

– эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

– органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

– органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

– мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной железы);

– желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

– кожно-венерические заболевания.

Кроме того, зимнее купание не рекомендуется маленьким детям и пожилым людям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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