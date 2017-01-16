На довыборы гордумы Екатеринбурга заявились два кандидата от ЛДПР

Публикации за 16.01.17

Свердловское отделение ЛДПР выдвинуло двух кандидатов на дополнительные выборы в гордуму Екатеринбурга.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе горизбиркома, решение о выдвижении было принято сегодня на заседании координационного совета регионального отделения партии. Кандидатами стали Григорий Вихарев и Евгений Кеосьян по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 соответственно. К слову, сейчас в Екатеринбургской гордуме есть только один депутат от ЛДПР – Михаил Вечкензин.

Напомним, довыборы депутатов по двум округам состоятся 19 марта. На сегодняшний день о своем участии в избирательной кампании заявили Российская партия пенсионеров за справедливость, «Защитники Отечества» и «Патриоты Отечества».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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