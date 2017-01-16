Полиция и «Лиза Алерт» ищут пропавшего подростка (ВИДЕО)

Публикации за 16.01.17

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В Екатеринбурге пытаются разыскать потерявшегося школьника. В пятницу утром 13-летний Миша Рыпалев ушел на учебу и пропал. На уроках не был, домой не возвращался. Три дня родители обходили друзей и знакомых ребенка, но поиски результатов не дали. Заявление в полицию родители написали 13 января. Вчера к поискам присоединился поисковый отряд «Лиза Алерт».

Как рассказала NDNews.ru мама мальчика Ольга Рыпалева, после публикаций просьб о помощи ей позвонили несколько человек и рассказали, что Мишу видели в компании других подростков на Елизавете, указав конкретный дом по улице Колхозной. По словам свидетелей, мальчики лазят на чердак и там проводят время. Ринувшиеся по данному адресу родители подростков уже не застали, но охранники с прилегающей стоянки опознали потерявшегося – на нем была надета очень яркая необычная шапка салатового цвета с логотипом Adidas и подтвердили, что видели его с другим подростками.

Семья у пропавшего мальчика полная, у Михаила есть младшие брат и сестра. Как рассказала мама пропавшего подростка, недавно они переехали в новую квартиру на Рощинской, 12. Раньше Миша ходил в 102-ю школу, сейчас пришлось переводить в 131-ую – она ближе к дому. В бывшей школе Михаила характеризуют как тихого и спокойного, конфликтов, по словам учителей, в семье не было, Михаил много помогал маме с младшими.

Впрочем, не так давно – около двух недель назад Миша не ночевал дома, а утром пришел сразу в школу. Родителям сказал, что ночевал в подъезде. Ольга Рыпалева думает, что тот случай стал проявлением подросткового протеста, но конкретную причину назвать не может: «Кто их знает, подростков, какие тараканы у них в голове.

Поисковый отряд продолжит активные действия сегодня вечером – волонтеры обходят окрестности, заброшенные объекты. В районе, где живет мальчик, большая промзона, совсем неподалеку от его дома.

Приметы пропавшего Михаила Рыпалева: 13 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, выглядит младше своего возраста. Волосы удлинённые светло-русые, глаза карие. На мальчике была шапка салатового цвета с чёрным подворотом Adidas, одет – в чёрную куртку с белой и голубой полосами и цифрой 7 на груди, на ногах – рыжие ботинки. С собой у подростка была школьная сумка через плечо с граффити.

Мама мальчика Ольга Рыпалева просит всех, кто владеет хоть какой-то информацией о Мише, сообщить по телефону: +7 919 374 07 84.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 16.01.17

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