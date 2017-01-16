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Екатеринбург

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Публикации за 16.01.17

Срочно! Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли

Срочно! Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли

13-летнего Мишу Рыпалева нашли в торговом центре. С ребенком оказалось все в порядке, с родителями он встретится в ближайшее время.

Подростка нашли в «Ашане», его опознал начальник охраны. Сейчас ребенок находится у охранников, они позвонили родителям. Как рассказала NDnews.ru мама мальчика, они уже едут забирать ребенка.

Напомним, Миша Рыпалев потерялся еще в пятницу, ребенок утром пошел на учебу и пропал. На уроках не был, домой не возвращался. Три дня родители обходили друзей и знакомых ребенка, но поиски результатов не дали. Заявление в полицию родители написали 13 января. Вчера к поискам присоединился поисковый отряд «Лиза Алерт». Ранее родители ребенка говорили, что его замечали в одном из домов микрорайона Елизавет, но застать его там не удалось.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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