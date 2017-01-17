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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения ловцу покемонов

Суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения ловцу покемонов

В Екатеринбурге на этой неделе состоится судебное заседание, на котором решится вопрос о продлении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому, который является фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Молодой человек ловил покемонов в Храме-на-Крови.

Как напоминает NDNews.ru, изначально блогер был помещен в СИЗО, но затем меру пресечения изменили – на домашний арест. Соколовскому были запрещены любые встречи, однако к нему пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения, и .

Вопрос о продлении меры пресечения будет решаться в ходе заседания в четверг, 19 января, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Оно назначено на 16:00. Судья – Татьяна Дейнега.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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