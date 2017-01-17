В Ирбите обрушилась кровля очередного старинного дома

Публикации за 17.01.17

Сегодня утром, около 08:57, в Ирбите на улице Революции обрушилась часть кровли в нежилом здании № 25. В результате обрушения, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, указанное двухэтажное здание 1887 года постройки является образцом жилищного строительства конца XIX века, памятником архитектуры, находится на областном балансе.

На место с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов выехал Ирбитский межрайонный прокурор Станислав Саноцкий. Прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащего содержания и эксплуатации памятника архитектуры, установит, какие меры предпринимались по его ремонту.

Напомним, это не первый подобный случай в Ирбите. В июле прошлого года частично обрушился угол дома по адресу улица Орджоникидзе, 18. В доме 1859 года постройки проживало несколько семей. При этом, в соответствии с данными Фонда капитального ремонта Свердловской области, жилому 2-этажному кирпичному дому общей площадью 947 квадратных метров в очереди на ремонт был присвоен порядковый номер 52288. То есть ремонтировать его собирались еще не скоро.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт этого ЧП. «Сотрудники полиции Ирбита узнали о случившемся около девяти часов утра. А само обрушение произошло примерно в 08:30. В здании, о котором идет речь, ранее располагался завод по производству водки. Местные жители весьма гордились фирменными горячительными напитками своего предприятия. Затем там обосновался магазин. В настоящее время в здании нет ни офисов, ни торговых точек, ни жилых помещений. Именно поэтому чудом обошлось без пострадавших и погибших. На место происшествия кроме сотрудников территориального УВД выезжали специалисты регионального МЧС и глава города Геннадий Агафонов. Площадь обрушения составила порядка 200 кв. м. По одной из версий, обрушение произошло от большой снеговой нагрузки. Также, возможно, это произошло по причине банальной ветхости строения. Кроме того, за зданием слишком долго никто должным образом не ухаживал, не решался вопрос по передаче его от одного собственника к другому. Как это часто бывает, про него просто забыли. В связи со случившимся в самое ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе исторического особняка будет решен коллегиально», – сообщил NDNews.ru полковник Горелых.

Ирбит, Евгения Вирачева

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