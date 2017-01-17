Избирателей в Екатеринбурге стало больше на 2,5 тысячи

Публикации за 17.01.17

С июля 2016 года в Екатеринбурге увеличилось количество лиц, обладающих активным избирательным правом.

Как сообщили NDNews.ru в городском избиркоме, по официальным данным, с июля 2016 года по январь 2017 года количество лиц, обладающих активным избирательным правом, увеличилось на 2580 горожан и достигло 1 млн 079 тысяч 043 человек.

Тенденция увеличения численности как избирателей, так и жителей города в целом прослеживается с прошлого года, когда Екатеринбург перешагнул отметку в полтора миллиона жителей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

В Верхотурье посадили дебошира, который зарезал соседа в ответ на просьбу не шуметь. / Антимонопольщики нашли нарушения в рекламе «Тихвина». / Судебные приставы доставили в свердловские суды население целого города. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»