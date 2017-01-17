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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Избирателей в Екатеринбурге стало больше на 2,5 тысячи

Избирателей в Екатеринбурге стало больше на 2,5 тысячи

С июля 2016 года в Екатеринбурге увеличилось количество лиц, обладающих активным избирательным правом.

Как сообщили NDNews.ru в городском избиркоме, по официальным данным, с июля 2016 года по январь 2017 года количество лиц, обладающих активным избирательным правом, увеличилось на 2580 горожан и достигло 1 млн 079 тысяч 043 человек.

Тенденция увеличения численности как избирателей, так и жителей города в целом прослеживается с прошлого года, когда Екатеринбург перешагнул отметку в полтора миллиона жителей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

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