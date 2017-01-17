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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

Эпидпорог по гриппу в Свердловской области превысил 54%, в группе риска – школьники и взрослые

Эпидпорог по гриппу в Свердловской области превысил 54%, в группе риска – школьники и взрослые

В Свердловской области растет количество заболевших ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 января зарегистрировано 36,6 тысяч случаев заболевания, показатель составил 90,6 на 10 тыс. населения. Повышенная заболеваемость наблюдается среди детей старше 15 лет и взрослых – эпидпорог превышен на 54%. В остальных группах ситуация расценена как не эпидемическая.

В Екатеринбурге за вторую календарную неделю зарегистрировано 14,6 тысяч заболевших. Эпидемический порог превышен среди детей 3-6 лет (+9%), а также среди детей старше 15 лет и взрослых (+113%). Среднеобластной показатель заболеваемости в 1,5 раза и более превышен в двух муниципалитетах – Березовском округе и Староуткинске.

По состоянию на 13 января из-за эпидемии гриппа частично приостановлен образовательный процесс в 7 детских садах (закрыто 9 групп), в двух школах закрыто 3 класса, сообщили NDNews.ru в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано 333 человека, проведено 1740 исследований. Выявлены возбудители гриппа А/Н3N2 (областной минздрав о вирусе «гонконгского» гриппа), гриппа В, парагриппа, аденовируса, РС-вируса, риновируса, метапневмовируса.

Кроме того, в регионе значительно выросла заболеваемость пневмонией – за вторую неделю 2017 года зарегистрирован, по предварительным диагнозам, 1221 случай. Показатель заболеваемости составил 30,2 на 100 тысяч человек, что выше среднего многолетнего уровня на 37%. Группой риска по пневмонии остаются дети до 2 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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