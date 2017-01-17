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Публикации за 17.01.17

В Ирбите оградили и обесточили старинный дом с рухнувшей крышей

В Ирбите оградили и обесточили старинный дом с рухнувшей крышей

В Ирбите приняты меры по смягчению последствий обрушения крыши в старинном доме по адресу ул. Революции, 25. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, директору АО «Облкоммунэнерго» Ирбитский РКЭС поручено обеспечить отключение коммуникаций. Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Ирбитский» должен ограничить движение транспорта на участке дороги по улице Революции от улицы Карла Маркса до въезда во двор здания улицы Революции, 25. Также будет ограничен доступ людей в здание пристроя, примыкающего к зданию.

Само здание, уточняют в мэрии, находится в собственности МУГИСО. По распоряжению главы города представители муниципалитета обязаны до 15.00 связаться с МУГИСО и сообщить о случившемся. В самом МУГИСО обещают прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Напомним, сегодня утром, около 08:57, в Ирбите на улице Революции . В результате обрушения, по предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, указанное двухэтажное здание 1887 года постройки является образцом жилищного строительства конца XIX века, памятником архитектуры, находится на областном балансе.

Ирбит, Служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 17.01.17

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