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Екатеринбург

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Публикации за 17.01.17

В Екатеринбурге на беременную женщину с ребенком рухнула глыба льда с крыши

В Екатеринбурге на беременную женщину с ребенком рухнула глыба льда с крыши

В Екатеринбурге – очередное ЧП из-за вовремя не убранного снега. На беременную женщину сегодня днем упала глыба льда и снега.

Это произошло на Ботанике сегодня около часа дня. С крыши многоэтажного дома № 72 по ул. Шмидта сошел снег со льдом. В это время близ дома проходила беременная женщина с ребенком, пострадавшую увезли в больницу. «Чуть не погибла сегодня под двумя полуметровыми глыбами льда, летевшими с пятого этажа. Съездила в травму. Что важно, по этому тротуару каждый день из школы и в школу ходят первоклашки близ лежащей школы. Их много в наших домах», – написала пострадавшая на своей странице в «Фейсбуке».

«Прокуратура установила, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ЗАО «УК Стандарт». В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации, пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда здоровью», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. По итогам проверки будут приняты меры к нерадивым должностным лицам или поленившимся жителям дома, так как счищать снег с балконов обязаны жильцы домов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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