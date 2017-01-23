Екатеринбуржцам и «управляшкам» напомнили про чистку крыш от снега

Публикации за 23.01.17

Спустя почти неделю после инцидента с падением ледяной глыбы на беременную женщину в Екатеринбурге департамент Госжилстройнадзора призвал управляющие компании и жителей чистить крыши и козырьки от снега.

Об этом сообщили в пресс-службе областного минЖКХ. «В связи с обильными снегопадами и резкими перепадами температур на кровлях домов образуется множество снежных навесов и наледи, представляющих серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль за состоянием крыш, мобилизовать все силы на их очитку от снега и сосулек, а также принять исчерпывающие меры для дальнейшего поддержания кровель в надлежащем состоянии», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как напоминает NDNews.ru, кусок льда упал на жительницу Екатеринбурга Надежду возле дома на улице Отто Шмидта, 72, на прошлой неделе, 17 января. В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, агентству пояснили, что глыба упала не с крыши, а с самовольно установленного козырька балкона на пятом этаже дома. Представители УК собирались обратиться с иском в адрес хозяина балкона в суд, а следственный отдел по Ленинскому району организовал проведение доследственной проверки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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