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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Коммунальщики обратились в суд после ЧП с падением глыбы льда на беременную женщину

Коммунальщики обратились в суд после ЧП с падением глыбы льда на беременную женщину

Вчерашний инцидент с падением глыбы льда на беременную женщину получил продолжение – коммунальщики решили подать в суд на виновника несчастного случая, который чуть было не стал причиной трагедии.

Как напоминает NDNews.ru, кусок льда упал на жительницу Екатеринбурга Надежду возле дома на улице Отто Шмидта, 72. Как пояснили агентству в управляющей компании, которая обслуживает этот дом, выяснилось, что глыба упала не с крыши, а с самовольно установленного козырька балкона на пятом этаже дома. «Хозяину квартиры выдавалось предписание о необходимости демонтажа незаконно установленного козырька над балконом. Информация об опасных последствиях для жителей вследствие самовольных перепланировок балконов размещалась на информационных досках у подъездов. Хозяин квартиры никак не отреагировал на выданное предписание, самостоятельно снег не счищал», – объяснили в УК.

Также в управляющей компании пояснили, что организация намерена обратиться в суд с иском в отношении владельца квартиры.

Добавим, что по данному факту следственным отделом по Ленинскому району организовано проведение доследственной проверки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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