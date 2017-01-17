После обысков в УМВД Екатеринбурга Никиту Мальцева переводят в ИК-13 в Нижнем Тагиле / СК официально прокомментировал выемку документов в полиции

Публикации за 17.01.17

Лидера клуба рукопашного боя клуба «Храбр» Никиту Мальцева переводят в ИК-13.

Мальцева, которого считают поставщиком бойцов для разборок у «Дирижабля» и в Цыганском поселке, переводят из СИЗО №1 Екатеринбурга в ПФРСИ ИК-13 Нижнего Тагила. Об этом NDNews.ru сообщил источник, близкий к ФСБ. По словам источника, такое решение было принято после сегодняшней выемки документов в УМВД Екатеринбурга. Считается, что такое решение было принято после того, как Мальцев дал признательные показания. Источник не исключает дальнейшего изъятия уголовного дела из производства второго отдела по расследованию особо важных дел из-за некоего «коррупциогенного фактора» и возможного влияния на следствие высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Свердловской области. По его словам, дело может быть изъято Четвертым следственным управлением ГСУ СК РФ, которое, как правило, расследует резонансные дела, возбужденные по оперативной информации УФСБ по Свердловской области. В связи с этим не исключается дальнейший перевод Мальцева из Нижнего Тагила в СИЗО ФСИН Челябинска, которое, как принято считать, благодаря аппарату прикомандированных сотрудников ФСБ де-факто подведомственно ФСБ и располагается на территории челябинского управления.

Стоит добавить, что перевод Никиты Мальцева в другое учреждение ГУ ФСИН выглядит логичным еще в связи с рассмотрением дела о побоище у «Дирижабля». По данным NDNews.ru, возможными заказчиками нападения на Гурама Давришяна – брата лидера похоронного клана «Мемори» Рафаэля Мамедова считают похоронный клан «Дондиков» – лидер которых Денис Синяк сейчас содержится в СИЗО №1, равно как и официально обвиняемые в организации разборки Реваз Тамоев и Раджи Джавоян. Кроме того, опасность для Мальцева может представлять арестованный управляющий четвертой овощебазой Иван Обухов. Близкие Обухова считают Мальцева приближенным к высокопоставленным сотрудникам ГУ МВД по Свердловской области.

Вместе с тем близкие к Обухову лица утверждают, что Мальцев уже находится в ИК-13, как бывший сотрудник и возможный штатный агент полиции, находящийся «на подписке».

Оофициальный представитель СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга пока официально опровергает передачу дела в «четверку». Данные о переводе Мальцева в другое пенитенциарное учреждение в ведомстве не комментируют.

Между тем следственное управление выпустило официальный релиз о сегодняшних выемках документов в УЭБиПК УМВД Екатеринбурга. Согласно распространенному релизу, в здании УМВД РФ по городу Екатеринбургу оперативными сотрудниками управления ФСБ РФ по Свердловской области на основании поручения 2 отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного комитета, в рамках расследования уголовного дела по обвинению 28-летнего екатеринбуржца в покушении на мошенничество, проведена выемка материала проверки, проводимой органами полиции в отношении букмекерской конторы. По версии следствия, якобы именно за принятие решения по указанному материалу проверки упомянутый екатеринбуржец намеревался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Выемка материала проведена для изучения и проверки изложенной версии следствия в рамках указанного уголовного дела о мошеннических действиях задержанного лица.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

В Екатеринбурге подорожал бензин: автовладельцев готовят к рекордным повышениям (ФОТО). / Решением вопроса об УДО Евгении Чудновец занялись Юрий Пономарев и Татьяна Мерзлякова. Президенту РФ написано прошение о помиловании. / В Екатеринбурге на беременную женщину с ребенком рухнула глыба льда с крыши. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»