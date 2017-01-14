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Екатеринбург

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Публикации за 14.01.17

«Не взятка, а мошенничество», – следователи рассказали о причинах задержания Никиты Мальцева (ФОТО)

«Не взятка, а мошенничество», – следователи рассказали о причинах задержания Никиты Мальцева (ФОТО)

Представители Следственного комитета пояснили, почему в Екатеринбурге был задержан околоспортивный функционер Никита Мальцев. Как говорится в официальном заявлении на сайте ведомства, 28-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по 159 статье УК РФ ч.3 ст.30 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»).

Ведомство публикует сюжет и схему мошеннических действий, а также подробности задержания: «По данным следствия, обвиняемый, узнав о том, что в декабре 2016 года сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изымалось техническое оборудование букмекерской конторы, решил обманом получить от директора указанной букмекерской конторы денежную сумму в размере 1 миллион 200 тысяч рублей за то, что обвиняемый якобы сможет оказать содействие в возврате коммерсанту ранее изъятого у него оборудования, а также в ограждении в дальнейшем от проверок работы букмекерской конторы, проводимых правоохранительными органами. На самом же деле злоумышленник не намеревался выполнить обещанное.

Вечером 12 января 2017 года, около 21 часа, обвиняемый, находясь у дома по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, получил от представителя букмекерской конторы первую часть ранее оговорённой денежной суммы – 700 тысяч рублей, после чего был задержан оперуполномоченными управления ФСБ России по Свердловской области».

Cам Никита Мальцев за два дня до ареста в отрицал причастность к этим событиям

В СК подтверждают, что для Никиты Мальцева по ходатайству следствия судом выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Напомним, Никита Мальцев вошел в медиаповестку как «поставщик бойцов для разборок». Самыми известными из них стали стрельба у Дирижабля и разборка с перестрелкой на улице Депутатской в Цыганском поселке.

Справа в кепке – Никита Мальцев, слева – Кирилл Штриплинг (убит на Депутатской)
Справа в кепке – Никита Мальцев, слева – Кирилл Штриплинг (убит на Депутатской)

Екатеринбург, служба информации ИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.01.17

ФСБ задержала Никиту Мальцева, называемого основным поставщиком бойцов для разборок. / На завод напали «тунеядцы в поисках цветного металла» либо имела место личная разборка. Подробности ЧП в Красноуральске от правоохранителей. / Коммунальная авария на Татищева – жители второй день откачивают воду из затопленных подвалов (ФОТО).

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