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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

В Екатеринбурге утром на стройплощадке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

В Екатеринбурге утром на стройплощадке взорвался газовый баллон: есть пострадавшие

Сегодня утром на улице Машиностроителей на стройплощадке ТЦ «Лента» взорвался газовый баллон. Уже известно о двух пострадавших.

«Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте, произошедшем на строительной площадке по улице Машиностроителей в Екатеринбурге, где возводится торговый центр. По предварительным сведениям, на строящемся объекте произошел взрыв газового баллона, в результате чего пострадали двое работников. Обоим им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Началась доследственная проверка, к месту ЧП выехала следственная группа. В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв на территории строящегося магазина сети «Лента» прогремел около 09:45 утра. Как пишет подписчик группы «Инцидент-Екатеринбург», подъехали пожарная машина, полицейские и две машины реанимации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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