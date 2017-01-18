Пострадавшему от взрыва на стройплощадке ампутировали ногу (ФОТО)

Публикации за 18.01.17

Оба пострадавших от взрыва газового баллона до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Один из них сейчас в операционной, мужчине ампутируют ногу.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе горздрава, пострадавшие от взрыва на стройке находятся в 23-й больнице. Оба в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. При взрыве одному из мужчин оторвало ногу, сейчас он находится на операционном столе. Второй пострадавший получил переломы и ожоги.

Напомним, сегодня утром на стройплощадке ТЦ «Лента» взорвался газовый баллон. Пострадали двое рабочих. В причинах ЧП разбираются следователи и прокуратура.

Фото – прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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