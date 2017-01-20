По факту взрыва газового баллона на стройплощадке ТЦ «Лента» возбуждено уголовное дело

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В Екатеринбурге по факту взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента» возбуждено уголовное дело. По информации СУ СКР по Свердловской области, процессуальное решение принято по ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Как передает корреспондент NDNews.ru, ЧП случилось 18 января на строительной площадке ТЦ, расположенной на пересечении улиц Машиностроителей и XXII Партсъезда. В результате взрыва двое рабочих ООО «СМУ №1» – мужчины 1983 и 1982 годов рождения – получили серьезные травмы. Одному из них, в частности, оторвало часть левой ноги. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что ЧП случилось из-за нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ. Взорвался стандартный баллон с надписью «кислород» емкостью 50 литров.

«В настоящее время по уголовному делу следователем СКР во взаимодействии полицейскими, а также с сотрудниками надзорных и контролирующих органов выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Путем допросов, анализа соответствующей документации устанавливаются лица, в чью компетенцию входит обеспечение безопасности работников на данном строящемся объекте при выполнении работ. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точной степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается», – добавляют в СК.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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