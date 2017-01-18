Названа причина взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента»

Публикации за 18.01.17

Названа причина сегодняшнего взрыва газового баллона на стройплощадке ТЦ «Лента».

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, к настоящему моменту полицейские установили личности обоих рабочих, пострадавших в результате ЧП. Ими оказались сотрудники ООО «СМУ №1» 1983 и 1982 годов рождения. У одного диагностированы ожоги кистей рук третьей степени и черепно-мозговая травма, у второго – более серьезные увечья. «У мужчины не только черепно-мозговая травма, ему оторвало часть левой ноги. Оба пострадавших сейчас находятся в 23-й городской больнице. Врачи уже разрешили правоохранителям допросить рабочего, который пострадал в меньшей степени», – отметил собеседник агентства.

По словам Горелых, сейчас можно с большой долей вероятности говорить о том, что ЧП на улице Машиностроителей случилось из-за нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ. Взорвался стандартный баллон с надписью «кислород» емкостью 50 литров.

На место происшествия выезжали все оперативные службы города. Собранные органами внутренних дел по факту ЧП материалы переданы в СК для принятия процессуального решения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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