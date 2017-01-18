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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Названа причина взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента»

Названа причина взрыва на стройплощадке ТЦ «Лента»

Названа причина сегодняшнего взрыва газового баллона на стройплощадке ТЦ «Лента».

Как сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, к настоящему моменту полицейские установили личности обоих рабочих, пострадавших в результате ЧП. Ими оказались сотрудники ООО «СМУ №1» 1983 и 1982 годов рождения. У одного диагностированы ожоги кистей рук третьей степени и черепно-мозговая травма, у второго – более серьезные увечья. «У мужчины не только черепно-мозговая травма, ему оторвало часть левой ноги. Оба пострадавших сейчас находятся в 23-й городской больнице. Врачи уже разрешили правоохранителям допросить рабочего, который пострадал в меньшей степени», – отметил собеседник агентства.

По словам Горелых, сейчас можно с большой долей вероятности говорить о том, что ЧП на улице Машиностроителей случилось из-за нарушения требований безопасности при проведении сварочных работ. Взорвался стандартный баллон с надписью «кислород» емкостью 50 литров.

На место происшествия выезжали все оперативные службы города. Собранные органами внутренних дел по факту ЧП материалы переданы в СК для принятия процессуального решения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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