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Публикации за 18.01.17

The Telegraph включила Россию в топ-20 направлений-2017 из-за Октябрьской революции

The Telegraph включила Россию в топ-20 направлений-2017 из-за Октябрьской революции

Одна из ведущих британских газет The Telegraph включила Россию в список 20 стран, рекомендуемых для посещения в 2017 году. По мнению обозревателей, посетить страну следует из-за огромного культурного наследия, а также в связи со 100-летием Октябрьской революции.

В своем обзоре топ-20 лучших стран для путешествий в 2017 году The Telegraph называет Россию «загадочной страной, которую некоторые считают недружественной», – пишет вестник АТОР. Но, по мнению аналитиков газеты, это не так: у России и Британии довольно большие социальные и культурные связи, особенно много общего в литературе, музыке и балете.

«Даже королева напрямую связана с Романовыми», – пишет The Telegraph.

Отмечают английские журналисты и внешнюю угрюмость русских, объясняя такую особенность тяжелыми испытаниями, которые выпали на долю россиян прошлых поколений. «Но если вы пообщаетесь с русскими, поймете, что их чувство юмора не так сильно отличается от нашего», – пишет газета.

Еще одной причиной посетить Россию именно в 2017 году The Telegraph называет 100-летие Октябрьской революции. По мнению авторов, это шанс прикоснуться к истории и посмотреть на события тех лет в исторических «интерьерах» – в залах Зимнего дворца, мавзолея Ленина, в Кремле и так далее.

«Если вы не знакомы с деталями, это шанс, чтобы попытаться узнать о них на месте и чтобы понять, что у нас есть общего с Россией, и что нас с этой страной разделяет», – пишет газета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.17

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