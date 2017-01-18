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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Елене Новоторженцевой разрешат самой менять структуру Счетной палаты

Елене Новоторженцевой разрешат самой менять структуру Счетной палаты

Заксобрание Свердловской области в ближайшее время рассмотрит законопроект об очередных изменениях в региональной Счетной палате.

Председатель комитета заксо по бюджету Владимир Терешков рассказал NDNews.ru, что планируется отдать полномочие по формированию структуры СП ее председателю. Сейчас эта функция возложена на заксобрание. По мнению Терешкова, который является одним из соавторов законопроекта, это поможет председателю Счетной палаты наиболее эффективно организовать ее деятельность. При этом за заксобранием остается полномочие по утверждению штатной численности СП.

Напомним, на последнем в 2016 году заседании заксо председателем СП вместо Андрея Ефимова . Чиновницу заново представил депутатам первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов, отметив ее многолетний опыт работы на государственной службе. Спикер Людмила Бабушкина добавила, что перед избранием Новоторженцева пообщалась с представителями всех пяти фракций. Сама претендентка заявила, что среди приоритетов ее деятельности будут стратегический аудит, аудит эффективности расходования средств, а также устранение замечаний, которые были выявлены ранее при про ведении контрольных мероприятий СП. К исполнению своих обязанностей на новом месте чиновница приступила после новогодних каникул.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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