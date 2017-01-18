Успенский храм на ВИЗе «раздвинул время и пространство» – крещенскую купель освятили на день раньше / Инструкция для тех, кто идет «под лед» впервые (ВИДЕО)

Публикации за 18.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/CTLZgeoy56s?rel=0">Video</a>

Традиционные крещенские купания в проруби священники Успенского собора решили начать почти на сутки раньше обычного. Иордань на Верх-Исетском пруду освятили сегодня утром. Как пояснил NDNews.ru настоятель храма Евгений Попиченко «Крещение Господне начинается с 18 января, с того момента, когда церковное богослужение, раздвигая пространство и время, вводит нас в те события , которые произошли две тысячи лет назад. Освятить воду можно в любое время, в зависимости от распорядка храма».

Для первых горожан, к которым примкнул и корреспондент NDNews.ru, решивших окунуться в ледяную воду, прямо над прорубью установили палатки с обогревателями. Чтобы православные не примерзали ногами ко льду, рядом с купелью постелили пенковые коврики. О том, на какие бытовые моменты стоит обратить внимание, если вы участвуете в крещенских купаниях впервые, видео NDNews.ru «от первого лица».

Екатеринбург, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

Пострадавшему от взрыва на стройплощадке ампутировали ногу (ФОТО). / Определены соперники «Урала» на кипрском сборе. / Инспекторы ДПС устроили погоню со стрельбой за машиной, на которой катались детдомовцы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»