Роспотребнадзор забраковал четыре водоема, где открыли купели

Публикации за 18.01.17

Свердловские санврачи проверили 37 водоемов, где открыты купели. Четыре из них попали в «черный список» – из-за содержания аммиака, неприятного запаха и других нарушений, которые могут обернуться для верующих отравлениями.

Санврачи накануне христианского обряда в прорубях проверили качество воды, которая, хоть и считается у верующих святой, все-таки остается водой из уральских водоемов, а они не особо славятся своей чистотой. В основном, все купели проверку прошли.

«Специалистами были отобраны пробы воды из 37 водоемов, где традиционно организуются купели. Качество воды не соответствовало установленным санитарным требованиям в 4 водоемах: водоем в районе горы Лиственной (г. Березовский) – по показателю «марганец», «цветность», водоем СМЗ в г. Сухом Логу – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», р. Кунара (новая плотина) в Северном мкр-не г. Богдановича – по показателям «аммиак, аммоний», «колифаги», водоем Среднеуральского женского монастыря – по показателям «биохимическое потребление кислорода», «запах»», – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Чтобы не слечь с инфекцией после купания в святой воде, санврачи рекомендуют придерживаться нескольких светских правил: не лезть в неизвестные водоемы и водоемы, не оборудованные для купания, не пить воду из купелей, не употреблять спиртное и проконсультироваться перед погружением с врачами на предмет наличия противопоказаний для купания (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания и др.).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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