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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Магистр вуду Симаков вышел на свободу и намерен продать свою картину за 2,5 млн / Часть вырученных средств обещает направить блогеру Соколовскому

Магистр вуду Симаков вышел на свободу и намерен продать свою картину за 2,5 млн Часть вырученных средств обещает направить блогеру Соколовскому

Магистр магии вуду Антон Симаков, который был помещен в психиатрическую лечебницу, завершил свое лечение и находится на свободе. Более того, он собирается организовать художественную выставку-аукцион.

Как сообщил сегодня NDNews.ru сам Симаков, мероприятие запланировано на февраль этого года. «Это будет выставка одной моей картины, которая называется «Курица на велосипеде». Сейчас я веду переговоры с несколькими площадками, в том числе Ельцин-Центром как последним оплотом демократии, – отметил маг. – Свою работу хочу продать за 2,5 млн рублей. Часть этих денег пойдет на помощь видеоблогеру Руслану Соколовскому». При этом подробно комментировать судебное решение и свое лечение в психбольнице собеседник агентства отказался. «Скажу только одно – сейчас у меня все хорошо», – сказал он.

Новый День: Магистр вуду Симаков вышел на свободу и намерен продать свою картину за 2,5 млн

Напомним, весной прошлого года мировой суд Кировского района Екатеринбурга принял решение о направлении Симакова на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство прокурора, предложившего именно такое наказание для мага, который обвинялся по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, имеющие своей целью оскорбление религиозных чувств верующих»). Сторона обвинения свою позицию аргументировала тем, что мага вуду психически нездоровым признала проведенная в ходе предварительного следствия экспертиза. Уточнялось, что Симакова направят на лечение в стационар общего типа – до полного выздоровления.

Изначально Симакова в оскорблении чувств верующих обвинил один из местных журналистов, который пожаловался в полицию на обряд «Проклятие Порошенко и прекращение войны на Украине», проведенный магом осенью 2014 года в присутствии нескольких представителей СМИ. В ходе таинства в своем офисе Симаков осуществил жертвоприношение – обезглавил петуха и окропил его кровью православный погребальный покров. Именно использование предмета православного христианского культа вызвало негодование у журналиста, в дальнейшем это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Со слов же самого Симакова, обряд имел своей целью исключительно проклятие президента Порошенко и прекращение войны на юго-востоке Украины. Своим обрядом маг не намеревался оскорблять верующих. Собственно, по его мнению, обвинение поэтому и потребовало направить подсудимого на лечение, поскольку не нашло адекватных доказательств его вины для суда. Он намерен настаивать на повторной экспертизе и опротестовывать решение судебной инстанции.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 18.01.17

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