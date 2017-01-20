Блогеру Соколовскому предъявлено обвинение по новой статье

Публикации за 20.01.17

Видеоблогеру Руслану Соколовскому, которому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, предъявлено обвинение по новой статье. Об этом сообщил адвокат юноши Алексей Бушмаков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, эту информацию нашему агентству сегодня подтвердил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Это действительно так. На этот раз речь идет о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 138 УК РФ. Таким образом, сейчас можно говорить о трех составах преступлений, в которых обвиняется Соколовский. Помимо 138-й статьи, это один эпизод по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и несколько эпизодов по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», – уточнил собеседник NDNews.ru.

Основанием для предъявления обвинения по 138-й статье стало обнаружение в квартире блогера авторучки, подпадающей под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

Напомним, в четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении до 22 февраля ареста Соколовского. Изначально он был взят под стражу, но адвокатам удалось добиться в апелляционной инстанции смягчения меры пресечения – с ареста в СИЗО на домашний арест. Но в октябре видеоблогера вновь отправили в следственный изолятор за нарушение домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Этот момент зафиксировали сотрудники ГУФСИН.

Перед вчерашним заседанием суда Соколовский дал небольшой брифинг. Он, в частности, сообщил об отсутствии особых претензий к работникам СИЗО, хоть с ними временами и возникают прения. Пожаловался на скудный ассортимент книг в следственном изоляторе, уточнив, что казенная библиотека предлагает по большей части только женские детективы и православную литературу. Также заявил, что имеет статус политического узника, присужденный ему двумя международными организациями, однако, даже будучи под домашним арестом, бежать из России он не намеревался. При этом блогер заявил, что успел стать даосистом, как Павел Дуров. Наконец, пожаловался на отсутствие доступа к «Википедии». «Даже у Андерса Брейвика есть к ней доступ. А я никого не убивал, а опубликовал лишь пару роликов», – подытожил Соколовский.

Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

Вместе с тем, на этой неделе после лечения в психиатрической больнице объявился магистр вуду Антон Симаков. Он анонсировал продажу своей картины «Курица на велосипеде» на грядущем аукционе за 2,5 миллиона рублей. Часть вырученных средств автор полотна намерен передать Соколовскому. Сегодня адвокаты блогера сообщили, что Симаков к ним уже обращался по некоему второму вопросу, который оглашать они не хотят. Защитники при этом отметили, что маг – «особый фрукт» и интересен тем, что по его делу и делу Соколовского одни и те же свидетели.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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