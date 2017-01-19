Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 февраля (ФОТО, ВИДЕО)

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вновь отправил Руслана Соколовского в СИЗО. Только что судья Татьяна Дейнега огласила решение о продлении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови.
Как передает корреспондент NDNews.ru, в октябре прошлого года Соколовский был возвращен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Видеоблогера отправили под стражу до 23 января. Адвокатам в апелляционной инстанции не удалось отменить это решение суда. Сегодня следствие выступило с ходатайством о продлении ареста.
Перед заседанием один из адвокатов обвиняемого Алексей Бушмаков выказал надежду на то, что его подзащитному не продлят имеющуюся меру пресечения. Но, как оказалось – ошибся. Само слушание началось с часовой задержкой.
Прессу из зала удалили, но перед этим блогеру дали возможность кратко пообщаться с прессой. Подробности о сегодняшнем заседании можно почитать в онлайн-трансляции NDNews.ru, а выступления Соколовского посмотреть на видео. Блогер заявил, что стал даосистом, а читать ему предлагают только православную литературу.
Брифинг в суде
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