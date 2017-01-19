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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 февраля (ФОТО, ВИДЕО)

Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 февраля (ФОТО, ВИДЕО)

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вновь отправил Руслана Соколовского в СИЗО. Только что судья Татьяна Дейнега огласила решение о продлении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови.

Новый День: Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 феварля (ФОТО, ВИДЕО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, в октябре прошлого года Соколовский был возвращен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Видеоблогера отправили под стражу до 23 января. Адвокатам в апелляционной инстанции не удалось отменить это решение суда. Сегодня следствие выступило с ходатайством о продлении ареста.

Новый День: Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 феварля (ФОТО, ВИДЕО)

Перед заседанием один из адвокатов обвиняемого Алексей Бушмаков выказал надежду на то, что его подзащитному не продлят имеющуюся меру пресечения. Но, как оказалось – ошибся. Само слушание началось с часовой задержкой.

Новый День: Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 феварля (ФОТО, ВИДЕО)

Прессу из зала удалили, но перед этим блогеру дали возможность кратко пообщаться с прессой. Подробности о сегодняшнем заседании можно почитать , а выступления Соколовского посмотреть на видео. Блогер заявил, что стал даосистом, а читать ему предлагают только православную литературу.

Брифинг в суде

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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