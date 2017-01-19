Судебное заседание о продлении ареста Соколовскому закрыли от СМИ / Блогер успел дать брифинг: стал даосистом и пожаловался на православную литературу в СИЗО (ВИДЕО)

Публикации за 19.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/M2zSTPdc6Yw?rel=0">Video</a>

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга закрыл от СМИ заседание, на котором сегодня будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения видеоблогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в октябре прошлого года Соколовский был возвращен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Видеоблогера отправили под стражу до 23 января. Адвокатам в апелляционной инстанции не удалось отменить это решение суда. Сегодня следствие выступило с ходатайством о продлении ареста.

Перед заседанием один из адвокатов обвиняемого Алексей Бушмаков выказал надежду на то, что его подзащитному не продлят имеющуюся меру пресечения. Само слушание началось с часовой задержкой – сначала в суд долго не могли доставить Соколовского, где его, помимо большого числа репортеров, ждала небольшая группа поддержки – девочки-подростки. Потом судья Татьяна Дейнега беседовала за закрытыми дверями со следователем, затем – с Бушмаковым и его коллегой Станиславом Ильченко, наконец, ждали опаздывающего прокурора.

Когда прессу запустили в зал заседаний, Соколовский из-за решетки камеры дал 5-минутный брифинг. Он, в частности, сообщил об отсутствии особых претензий к работникам СИЗО, хоть с ними временами и возникают прения. Пожаловался на скудный ассортимент книг в следственном изоляторе, уточнив, что казенная библиотека предлагает по большей части только женские детективы и православную литературу. Также заявил, что имеет статус политического узника, присужденный ему двумя международными организациями, однако, даже будучи под домашним арестом, бежать из России он не намеревался. При этом блогер заявил, что успел стать даосистом, как Павел Дуров. Наконец, пожаловался на отсутствие доступа к «Википедии». «Даже у Андерса Брейвика есть к ней доступ. А я никого не убивал, а опубликовал лишь пару роликов», – подытожил Соколовский. Видео с брифинга блогера – в ближайшие минуты.

Вслед за этим прокурор озвучил ходатайство о закрытии судебного разбирательства по причине того, что расследование резонансного уголовного дела еще не завершено, устанавливаются дополнительные эпизоды, в данных мероприятиях участвуют сотрудники ФСБ, поэтому нежелательно присутствие СМИ и сторонних наблюдателей. Адвокаты и обвиняемый возразили против такого ходатайства. Но судья сочла доводы гособвинителя обоснованными. Следуя статье 241 УПК РФ, Дейнега закрыла судебное заседание. Дожидаться решения по мере пресечения журналистам сейчас придется в коридоре суда.

Напомним, Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

Суд изначально отправил Соколовского в СИЗО, мотивируя это тем, что, хоть преступления и не относятся к категории тяжких, юноша нигде не прописан, официально не учится и не работает, что затрудняет применение к нему домашнего ареста или подписки о невыезде. Позже облсуд все-таки изменил меру пресечения на домашний арест. Соколовский стал жить у своего адвоката, но, вопреки запрету, однажды пообщался со своей девушкой вживую – этот момент зафиксировали сотрудники ГУФСИН, поэтому обвиняемого вернули в следственный изолятор.

Вместе с тем, на этой неделе после лечения в психиатрической больнице объявился магистр вуду Антон Симков. Он анонсировал продажу своей картины «Курица на велосипеде» на грядущем аукционе за 2,5 миллиона рублей. Часть вырученных средств автор полотна намерен передать Соколовскому. Сегодня адвокаты блогера сообщили, что Симаков к ним уже обращался по некоему второму вопросу, который оглашать они не хотят. Защитники при этом отметили, что маг – «особый фрукт» и интересен тем, что по его делу и делу Соколовского одни и те же свидетели.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

Чиновники: ребенок, получивший ожоги в интернате, был «памперсным». / Областное правительство признало утратившим силу еще один свой старый регламент. / Россияне заболели малярией после прилета из Индии. Один человек скончался. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»