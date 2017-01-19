В Екатеринбурге решается вопрос о мере пресечения блогеру, ловившему покемонов в церкви / Онлайн-трансляция

Публикации за 19.01.17

Трансляция обновлена 14:50 (время московское)

14:50 Соколовского только что провели в кабинет судьи. Судебные приставы солгали, что из конвойного помещения выводят другого человека. Видимо, чтобы не дать фотографам и операторам снять блогера. Сейчас всех заставили подняться на второй этаж. Судья Татьяна Дейнега зашла в зал заседаний.

14:23 Вместе с тем, на этой неделе после лечения в психиатрической больнице объявился магистр вуду Антон Симаков. Он анонсировал продажу своей картины «Курица на велосипеде» на грядущем аукционе за 2,5 миллиона рублей. Часть вырученных средств автор полотна намерен передать Соколовскому.

14:23 Суд изначально отправил Соколовского СИЗО, мотивируя это тем, что, хоть преступления и не относятся к категории тяжких, юноша нигде не прописан, официально не учится и не работает, что затрудняет применение к нему такой меры, как домашний арест или, например, подписка о невыезде. Позже областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. Соколовский стал жить у своего адвоката, но, вопреки запрету, однажды пообщался со своей девушкой вживую – этот момент был зафиксирован сотрудниками ГУФСИН, поэтому обвиняемого вернули в следственный изолятор.

14:23 Напомним, Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

14:17 Пока не известно, доставили ли Руслана Соколовского в конвойное помещение. Его адвокат не в курсе, но у здания стоит автозак, предположительно, именно на нем блогера привезли на судебное заседание. Здесь уже дежурит пресса и немногочисленные сторонники Соколовского.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга начинается рассмотрение ходатайства следствия о продлении видеоблогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в Храме-на-Крови, меры пресечения. В октябре 2016 года юноша был возвращен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. По решению суда блогера отправили под стражу до 23 января. Адвокатам в апелляционной инстанции не удалось отменить это решение суда. Сегодняшний процесс доверено вести судье Татьяне Дейнеге. NDNews.ru будет вести трансляцию из зала суда.

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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