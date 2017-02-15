Уголовное дело «ловца покемонов» Руслана Соколовского направлено в суд

Публикации за 15.02.17

Следственный комитет направил в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уголовное дело против Руслана Соколовского, которому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 22-летнему молодому человек предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщили в СКР. В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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