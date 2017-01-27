Облсуд оставил блогера Соколовского в СИЗО до 22 февраля

Публикации за 27.01.17

В Свердловском областном суде сегодня прошло очередное заседание по делу Руслана Соколовского, известного как «ловец покемонов». Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения блогеру, которому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на продление срока содержания под стражей Руслана Соколовского. Адвокат блогера Станислав Ильченко просил служителей Фемиды заменить реальный арест на домашний или сменить меру пресечения на более мягкую. Аргументация стороны защиты проста – Соколовский не собирается заниматься в случае освобождения из СИЗО преступной деятельностью.

Однако облсуд отклонил апелляционную жалобу – решение нижестоящей инстанции оставлено в силе. Напомним, 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении до 22 февраля ареста Соколовского. Изначально он был взят под стражу, но адвокатам удалось добиться в апелляционной инстанции смягчения меры пресечения – с ареста в СИЗО на домашний арест. Но в октябре видеоблогера вновь отправили в следственный изолятор за нарушение домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Этот момент зафиксировали сотрудники ГУФСИН.

20 января стало известно, что юноше предъявлено новое обвинение. «Речь идет о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 138 УК РФ. Таким образом, сейчас можно говорить о трех составах преступлений, в которых обвиняется Соколовский. Помимо 138-й статьи, это один эпизод по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и несколько эпизодов по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Основанием для предъявления обвинения по 138-й статье стало обнаружение в квартире блогера авторучки, подпадающей под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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