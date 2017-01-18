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Екатеринбург

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Публикации за 18.01.17

Николай Коляда панирует открыть свой театр для уральских драматургов в Москве

Николай Коляда панирует открыть свой театр для уральских драматургов в Москве

Николай Коляда собирается открыть в Москве театр или экспериментальную сцену, где будут ставиться спектакли по пьесам уральских драматургов, его учеников. Он подчеркивает, что это будет не филиал «Коляда-театра», а совершенно новый проект. Сейчас режиссер ищет подходящую площадку, где можно было бы реализовать смелые планы. «Пока будем работать за идею и еду. Как было в начале жизни «Коляда-театра», – говорит Коляда.

«Коляда-театр» уже неделю находится в Москве на больших гастролях. Прием столичной публики натолкнул Коляду на мысль открыть в Москве новый театр – где бы ставились только пьесы уральских драматургов, которые пока не востребованы.

«Все эти дни я думаю о том, чтобы найти в Москве некий театр, или какое-то пространство, или какую-то крошечную сцену и создать там (нет, не филиал «Коляда-Театра») проект, который включал бы в себя только спектакли, читки и прочее, связанное с уральской школой драматургии, – написал сегодня Николай Коляда на своих страницах в соцсетях. – Учеников (и талантливых учеников) у меня много. Кому-то больше повезло (Сигарев, Богаев, Пулинович, Батурина) и они попали на большие сцены со своими пьесами, а кому-то не так везет, и на то много причин. Вот для этих, неизвестных, незаметных и хочу сделать. Их пьесы отражают сегодняшний день, попадают в болевые точки. Я знаю, что это будет востребовано и интересно. Пусть это будет крошечная сцена, небольшой зал. Будем делать там и спектакли, и читки».

По словам Коляды, в Москве уже даже есть команда, которая готова взяться за реализацию нового проекта. Сейчас драматург планирует начать переговоры с разными площадками. Естественно, о прибыльности пока речи не идет – «Пока будем работать за идею и еду. Как было в начале жизни «Коляда-Театра»», – пишет Коляда.

Интересно, что у нового театра уже даже появилось имя, пока еще не окончательное – «ДУШ».

«Один зритель из первого ряда, Сергей (он, кстати, ходит часто к нам, и в финале вчерашнего спектакля кинулся в гардероб и вынес актерам охапку цветов – спасибо!), так вот, он предложил назвать этот театр или это объединение: «Театр «ДУШ», что расшифровывается «Драматургия Уральской Школы». По-моему, замечательно. «Где был? – В «ДУШе» – В ДУШе очень душевно. – Я всё смотрю в ДУШе» – ну и так далее», – рассуждает Николай Коляда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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