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Публикации за 18.01.17

Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности и отправлен обратно в Ирбит

Начальник ГИБДД Екатеринбурга снят с должности и отправлен обратно в Ирбит

В Екатеринбурге своей должности лишился начальник ГИБДД Вячеслав Горев.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом нашему агентству сегодня сообщили сразу несколько информированных источников в правоохранительных органах. По их словам, Горев не справился с возложенными на него обязанностями, и отправлен для дальнейшего прохождения службы в Ирбит. Там он, по неподтвержденным пока данным, возглавит службу участковых уполномоченных. Временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга назначен капитан Алексей Суслов.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых заявил NDNews.ru, что официальная информация по Гореву появится в ближайшее время.

Стоит напомнить, что ГИБДД Екатеринбурга Вячеслав Горев возглавил в 2013 году, сменив на этом посту Юрия Замятина, ушедшего в отставку из-за противоречий с руководством областной ГИБДД и областного полицейского главка. В уральскую столицу он перебрался из Ирбита. При этом, как ранее сообщал NDNews.ru, ирбитскую ГИБДД он тогда оставил в «аварийном кризисе». Не справлялся со своей работой он и в Екатеринбурге, о чем работы Госавтоинспекции. Так, после нескольких месяцев работы Горева, ГИБДД Екатеринбурга «показывала низкую эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности движения пешеходов; помимо этого, отмечалась неудовлетворительная организация работы по выявлению нарушений ПДД водителями, не предоставляющим преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД пешеходами».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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