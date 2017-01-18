«Он сам попросил перевести его в Ирбит» / Названа причина ухода Вячеслава Горева с поста начальника ГИБДД Екатеринбурга

Публикации за 18.01.17

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых официально подтвердил уход Вячеслава Горева с должности начальника ГИБДД Екатеринбурга.

Как передает корреспондент NDNews.ru, представитель областного полицейского главка особо отметил, что причиной данного кадрового решения не являются «какие-либо подводные камни, это не связано с чем-то негативным». «Вячеслав Горев в письменной форме сам попросил перевести его в Ирбит. Связано это с тем, что в Ирбите длительное время проживает его семья, а ему в связи со сложным режимом работы приходится постоянно находиться в Екатеринбурге. Поэтому он и попросил направить его поближе к родным. Приказ о переназначении Горева подписан 11 января. В Ирбите он возглавит службу участковых уполномоченных», – сообщил Горелых, добавив, что временно исполняющим обязанности начальника ГИБДД Екатеринбурга назначен капитан Алексей Суслов.

Напомним, ГИБДД Екатеринбурга Вячеслав Горев возглавил в 2013 году, сменив на этом посту Юрия Замятина, ушедшего в отставку из-за противоречий с руководством областной ГИБДД и областного полицейского главка. При этом, как ранее сообщал NDNews.ru, ирбитскую ГИБДД Горев тогда оставил в «аварийном кризисе». Не всегда справлялся со своей работой он и в Екатеринбурге, о чем свидетельствовали данные об итогах работы Госавтоинспекции. Так, после нескольких месяцев работы Горева, ГИБДД Екатеринбурга «показывала низкую эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности движения пешеходов», помимо этого, отмечалась «неудовлетворительная организация работы по выявлению нарушений ПДД водителями, не предоставляющим преимущества в движении пешеходам, а также нарушений ПДД пешеходами».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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