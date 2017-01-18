В мэрию Березовского снова нагрянула ФСБ

Публикации за 18.01.17

В администрации Березовского сегодня в очередной раз работали сотрудники ФСБ. Силовиков интересовал устав города и приказ о вступлении в должность главы ГО Евгения Писцова.

Как рассказал корреспонденту NDNews.ru Евгений Писцов, в мэрии сегодня работали судебные приставы и сотрудник ФСБ. «Речь не идет об обысках. Происходил осмотр помещения, выемка документов. Это связано с неисполнением судебных решений о необходимых антитеррористических мероприятиях в образовательных учреждениях. В основном решения были вынесены в 2013-2014 годах. На их исполнение в муниципалитете нет денег, мы не раз озвучивали в минфине вопрос выделения денег, но нам отказывают. Поручения мы выполняем настолько, насколько нам хватает денег, где-то порядка трех школ и трех садиков в год из списка исключаем. Эта проблема касается всей России и всей области, по региону более 1 млрд 200 млн рублей необходимо. Накануне я общался с судебным приставом, дал пояснения, в том числе по уточнениям исполненных производств, подлежащих закрытию. Но сегодня неожиданно пришел другой пристав и сотрудник ФСБ. Изъяли устав города и документы, касающиеся вступления главы в должность», – рассказал Писцов.

Он отметил, что в этом случае речь не идет о мероприятиях, связанных с уголовными делами и соответствующих санкциях, скорее всего, после изучения документов силовики опросят других чиновников, тех, кто в администрации курирует соцвопросы и управление имуществом.

Напомним, в конце прошлого года в администрации Березовского уже работали силовики. Тогда прошла выемка документов в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Администрация города выступает в нем как пострадавшая сторона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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