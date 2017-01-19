Допрос свидетелей по резонансному делу матери троих детей, зарезавшей мужа: «Они оба злоупотребляли алкоголем и часто ссорились» (ФОТО)

Публикации за 19.01.17

В Чкаловском суде Екатеринбурга сегодня продолжились слушания резонансного дела семьи Маркеловых. Мать семейства Наталья Маркелова (Маркова) в 2015 году в ходе пьяной ссоры убила мужа ударом ножа в сердце. У семейной пары было трое детей, мальчики – 12 и 6 лет и полугодовалая девочка. Наталье было предъявлено обвинение в убийстве, но в ходе следствия дело было переквалифицировано со 105 статьи («Убийство») на 108 («Превышение необходимой самообороны»). «Следователи выяснили, что муж неоднократно применял насилие к жене, и в тот вечер также», – пояснил агентству представитель СУ СК Александр Шульга. Однако осенью прокуратура вернула дело на доследование, расценив, что для переквалификации статьи недостаточно аргументов.

На сегодняшнем заседании начался допрос свидетелей, и первая из них – соседка Белла Заде, вызвавшая полицию и медиков по просьбе самой Натальи, и первая попавшая в квартиру после убийства. И сразу же начались несостыковки – судья Савельев обнаружил расхождения в показаниях на суде и на следствии, пояснить которые женщина не смогла. Следователям она сказала, что Наталья сообщила ей, что «он сам вложил в мою руку нож», но на суде припомнить досконально эти слова не сумела.

За то время пока шло следствие, история семьи пополнилась новыми скандалами. После убийства Евгения его родственники настаивают на лишении Натальи родительских прав и передаче детей в семью Маркеловых. Аргументы семьи – асоциальный образ жизни, несовместимый с воспитанием 3 детей. Свекровь Натальи утверждает, что мать детей злоупотребляет спиртным и осенью прошлого года она попыталась забрать внуков к себе.

Обратное изъятие детей со стороны матери сопровождалось дракой. Тот скандал вызвал мощный резонанс, семью Маркеловых пригласили на одну из федеральных передач, где обе стороны озвучивали свои аргументы по поводу того, с кем должны проживать дети.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=oSoxVQMjbQE&rel=0">Video</a> Семья делит детей

Татьяна Маркелова, мать убитого, пыталась лишить бывшую невестку родительских прав, но 21 декабря 2016 года суд отказал ей в этом ходатайстве. Дети сейчас живут с матерью. Сегодняшний суд рассматривает обстоятельства собственно самого убийства. В зависимости от того, по какой статье ее все-таки осудят, ей будет грозить наказание на срок от 6 до 20 лет по статье 105 (убийство), либо исправительные работы или заключение до 3 лет, если будет доказано превышение необходимой обороны.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

«У вас там что-то с ценами мутят»: новые транспортные тарифы удивили даже столицу (ФОТО). Сколько платят за проезд в Москве, Петербурге, Перми, Ижевске. / Новое ЧП в интернате на Ляпустина: после купания ребенка увезли в больницу с ожогами второй степени. / СМИ: ВТБ нацелился на покупку СКБ-банка и Запсибкомбанка. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»