NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 08.02.17

Многодетную мать, зарезавшую мужа во время пьяной ссоры, осудили на 8 лет (ВИДЕО)

Многодетную мать, зарезавшую мужа во время пьяной ссоры, осудили на 8 лет (ВИДЕО)

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор в отношении многодетной матери Натальи Маркеловой, которая летом 2015-го в ходе пьяной ссоры убила мужа ударом ножа в сердце. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. С кем останутся дети – со старшей дочерью или родителями убитого мужчины – пока не ясно.

Напомним, жуткая трагедия в переулке Коротком произошла в августе 2015 года. Наталья Маркелова (Маркова) ходе пьяной ссоры убила мужа ударом ножа в сердце. У семейной пары было трое детей, мальчики – 12 и 6 лет и полугодовалая девочка (на момент ЧП). Наталье было предъявлено обвинение в убийстве, но в ходе следствия дело было переквалифицировано со 105 статьи («Убийство») на 108 («Превышение необходимой самообороны»). «Следователи выяснили, что муж неоднократно применял насилие к жене, и в тот вечер также», – . Однако осенью прокуратура вернула дело на доследование, расценив, что для переквалификации статьи недостаточно аргументов.

Скандал вышел на федеральный уровень. В ходе допроса свидетелей в суде постоянно выявлялись те или иные нестыковки. Например, 19 января в суде была допрошена соседка Белла Заде, вызвавшая полицию и медиков по просьбе самой Натальи, она же первая попала в квартиру после убийства. Судья Валерий Савельев , пояснить которые женщина не смогла. Следователям она сказала, что Наталья сообщила ей, что «он сам вложил в мою руку нож», но на суде припомнить досконально эти слова не сумела.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор все-таки по статье «Убийство». Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. С кем останутся дети – 1,5, 7 и 13 лет – пока не ясно. Опекунства добиваются 20-летняя дочь Натальи от первого брака, а также родители убитого мужа.

Кому достанутся дети?

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.17

«Через два года уже будет нечего реформировать»: «Город.PRO» раскритиковал решение мэрии Екатеринбурга о переносе сроков внедрения новой транспортной схемы. / Одному из хозяев собак, загрызших 7-летнюю девочку в Пальмино, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. / Инкассаторская машина угодила в ДТП с 4 легковушками (ФОТО).

Ссылки по теме

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter