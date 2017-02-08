Многодетную мать, зарезавшую мужа во время пьяной ссоры, осудили на 8 лет (ВИДЕО)

Публикации за 08.02.17

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор в отношении многодетной матери Натальи Маркеловой, которая летом 2015-го в ходе пьяной ссоры убила мужа ударом ножа в сердце. Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. С кем останутся дети – со старшей дочерью или родителями убитого мужчины – пока не ясно.

Напомним, жуткая трагедия в переулке Коротком произошла в августе 2015 года. Наталья Маркелова (Маркова) ходе пьяной ссоры убила мужа ударом ножа в сердце. У семейной пары было трое детей, мальчики – 12 и 6 лет и полугодовалая девочка (на момент ЧП). Наталье было предъявлено обвинение в убийстве, но в ходе следствия дело было переквалифицировано со 105 статьи («Убийство») на 108 («Превышение необходимой самообороны»). «Следователи выяснили, что муж неоднократно применял насилие к жене, и в тот вечер также», – пояснил агентству представитель СУ СК Александр Шульга. Однако осенью прокуратура вернула дело на доследование, расценив, что для переквалификации статьи недостаточно аргументов.

Скандал вышел на федеральный уровень. В ходе допроса свидетелей в суде постоянно выявлялись те или иные нестыковки. Например, 19 января в суде была допрошена соседка Белла Заде, вызвавшая полицию и медиков по просьбе самой Натальи, она же первая попала в квартиру после убийства. Судья Валерий Савельев обнаружил расхождения в показаниях в суде и на следствии, пояснить которые женщина не смогла. Следователям она сказала, что Наталья сообщила ей, что «он сам вложил в мою руку нож», но на суде припомнить досконально эти слова не сумела.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор все-таки по статье «Убийство». Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. С кем останутся дети – 1,5, 7 и 13 лет – пока не ясно. Опекунства добиваются 20-летняя дочь Натальи от первого брака, а также родители убитого мужа.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=oSoxVQMjbQE&rel=0">Video</a> Кому достанутся дети?

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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