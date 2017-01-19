На праймериз ЕР по довыборам в гордуму заявились 10 претендентов

Публикации за 19.01.17

В оргкомитет по праймериз ЕР на довыборах в гордуму подали документы 10 потенциальных участников.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе отделения, по одномандатному избирательному округу № 8 заявились шесть претендентов: вице-президент некоммерческой организации Владимир Лапкин, инженер Дмитрий Ибатуллин, представитель бизнес-сообщества Сергей Исаков и адвокат Иван Кадочников, секретарь Кировского местного отделения «Единой России» Александр Худяков, руководитель ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Михаил Смоляков.

В одномандатном избирательном округе №14 выдвинулись четверо: президент некоммерческой организации Алексей Фефилов, руководитель проектов в строительной компании Саркис Агаджанян, главный редактор интернет-портала Александр Евтушенко и представитель бизнес-сообщества Владимир Стругов.

Поданные заявления рассмотрит оргкомитет по проведению праймериз, после чего будет принято решение о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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